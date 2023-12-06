Romatizmaya iyi geliyor. Bağışıklığı dipçik gibi yapıyor. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Romatizmaya iyi gelen ve bağışıklığı dipçik gibi yapan güzelavrat otu dikkat çekti.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma tendonları, kasları, bağları, kemik ve eklemler gibi bir veya daha fazla yapıyı etkileyerek ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olan kas-iskelet sistemi bozukluğudur.

Hemen hemen her yaşta görülen ve savunma mekanizmasında çeşitli bozukluklara yol açabilen bir hastalık olan romatizmanın en tehlikeli türü romatoid artrit olarak kabul edilir.

GÜZELAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

Güzel avrat otu, sinir sistemini doğrudan etkileyen bir bitkidir. Bu etki, bitkinin içinde bulunan alkaloidler (L-atropine, DL-hyoscyamine ve hyoscine) sayesinde olmaktadır. Bu alkaloidler yüzünden güzel avrat otu, yasal olarak satılamayan bitkiler arasındadır.

Güzel avrat otu, küçük miktarlarda alındığında cildin kızarmasına ve vücudun uyuşmasına sebep olur. Aşırı alındığında ise uyku hali, ateş, saçma sapan konuşma, nefes darlığı ve bilinç kaybı gibi ciddi problemler ortaya çıkar.

Bu problemlerden herhangi biri yaşanırsa, zaman kaybetmeden doktora gidilmelidir.