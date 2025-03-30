Romelu Lukaku kariyerinin 400. golüne ulaştı

İtalya Serie A’nın 30 Mart akşamında oynanan SSC Napoli - AC Milan mücadelesinde Romelu Lukaku, attığı golle kariyerindeki 400. golüne ulaştı. Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte’nin ekibinde sahaya çıkan Belçikalı forvet, maçın ikinci golünü kaydederek takımına zaferi getirdi. Napoli’nin maçtaki ilk golü henüz 1. dakikada Matteo Politano’dan gelirken, Lukaku 40. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Lukaku’nun Milan karşısında attığı gol şanslı bir vuruş olarak değerlendirildi. Billy Gilmour’un asistinde topu filelere gönderen yıldız futbolcu, Serie A’daki 11. golüne de imza atmış oldu. Bu golle birlikte Lukaku, sezon başında transfer olduğu Napoli’deki toplam gol sayısını 11’e yükseltti.

400 GOLLÜK KARİYERİN YOL HARİTASI

Romelu Lukaku’nun 400 gole ulaşan kariyeri büyük kulüplerin izlerini taşıyor. Toplam 312 golü kulüp düzeyinde ve 88 golü Belçika milli takımıyla atan yıldız oyuncunun profesyonel futbol kariyeri boyunca oynadığı takımlar ve attığı goller şu şekilde sıralanıyor:

Anderlecht: 41 gol

West Bromwich Albion: 17 gol

Everton: 87 gol

Manchester United: 42 gol

Chelsea: 15 gol

Roma: 21 gol

Inter: 78 gol

Napoli: 11 gol

Özellikle Inter formasıyla iki farklı dönemde toplam 78 gole imza atan Lukaku, İtalya’daki başarısını Napoli’de de sürdürüyor. Roma’da geçirdiği kısa sürede 21 gol atan yıldız, Chelsea’de ve Manchester United’da beklentilerin altında kalsa da Everton ve Anderlecht’te oldukça verimli bir dönem geçirdi.

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NAPOLİ’NİN YÜKSELEN YILDIZI

Napoli sezon başında Romelu Lukaku’yu transfer ederek hücum hattını güçlendirdi. Antonio Conte yönetimindeki ekip, Lukaku’nun tecrübesinden ve fiziksel gücünden faydalanarak hücum hattında etkili bir performans sergilemeye devam ediyor. Özellikle Milan’a karşı alınan galibiyet, Napoli’nin sezon hedefleri açısından büyük bir moral kaynağı oldu.

Belçikalı futbolcu, kariyerinin bu önemli anını büyük bir coşkuyla kutladı. Stadio Diego Armando Maradona’da tribünleri selamlayan Lukaku, taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı. Maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bu benim için unutulmaz bir an. 400 gol, uzun yılların emeği ve çalışmasının karşılığı. Napoli formasıyla bu başarıya ulaşmak benim için çok anlamlı” ifadelerini kullandı.

SERİE A’DA GOL YARIŞI DEVAM EDİYOR

İtalya Serie A’da gol krallığı yarışı büyük bir çekişmeyle devam ediyor. Lukaku’nun 11 gole ulaşması, onu ligin en skorer oyuncuları arasına taşıdı. Napoli’nin sezon sonunda şampiyonluk için mücadele etmesi beklenirken, Lukaku’nun performansı bu hedef doğrultusunda belirleyici olacak.

Bu tarihi an, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Lukaku, Avrupa futbolunun en üretken golcülerinden biri olarak adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.