Sezon başında Göztepe'den rekor bonservis bedeli karşılığında Leipzig'e transfer olan Brezilyalı golcü oyuncu Romulo Bundesliga'ya ısınmaya başladı.
8. haftada Augsburg deplasmanına konuk olan Leipzig'te yıldız oyuncu ilk 20 dakikada 1 gol, 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Diomande'nin golüne asist yapan Romulo, 8 dakika sonra da ceza sahası içerisinde bitiriciliğini konuşturarak farkı 2'ye çıkardı.
Romulo'nun bu katkısıyla maçın kilidini erken çözen Leipzig 22'de Antonio Nusa ile durumu 3-0 getirerek zorlu deplasmanda rahatladı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Romulo Bundesliga'da da şimdiden 8 maçta 6 gole katkı (3 gol, 3 asist) sağlayarak dikkat çeken bir performansa imza attı.