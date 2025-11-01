Bundesliga'nın 9. haftasında RB Leipzig, Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.

45. dakikada Jeff Chabot'un kendi kalesine attığı golle öne geçen Leipzig, 53. dakikada genç oyuncu Yan Diomande'yle farkı ikiye çıkardı.

Stuttgart 65. dakikada farkı bire indirse de Leipzig oyuncusu Romulo 90+1. dakikada fırsatçılığın konuşturdu ve skoru 3-1'e getirdi.

Geriden oyun kurmak isteyen Alexander Nübel, ceza sahası dışında pres yapan Romulo'yu çalımlamak isterken topu kaptırdı. Ceza sahasına giren Romulo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Sahadan 3-1 galip ayrılan Leipzig, puanını 22'ye yükseltti. Stuttgart ise 18 puanda kaldı.

Sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı. Brezilyalı oyuncunun 3 asisti de bulunuyor.