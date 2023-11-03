Ronaldo Amerikan Güreşine soyunuyor. Düzenlenecek etkinlikte ringe çıkacak

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, futboldan sonra başka bir spor için daha sahnede olacak. Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan WWE etkinliğinde ringde yer alacağı iddia edildi.

Turgay Tütüncü
Ronaldo Amerikan Güreşine soyunuyor. Düzenlenecek etkinlikte ringe çıkacak

Dünyanın en iyi futbolcularından olan ve şu anda kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo, futbolun ardından güreş sporuna da girişiyor.

Cristiano Ronaldo’nun, Amerikan Güreşi organizasyonu olan WWE'nin Suudi Arabistan'da düzenleyeceği 'Crown Jewel' etkinliğinde herkesçe tanınan John Cena ile bir güreş maçına çıkacağı iddia ediliyor.

İspanyol basını AS gazetesinin haberine göre; WWE, 4 Kasım 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da gerçekleşecek olan Crown Jewel etkinliğinde özel bir konuk olarak Cristiano Ronaldo'yu ringe çıkarmayı düşünüyor.

WWE organizasyonlarına daha önce İngiliz futbolcu Wayne Rooney, eski Norwich City golcüsü Grant Holt, "dev futbolcu" Adebayo Akinfenwa ve Alman kaleci Tim Wiese gibi isimler de katıldı. Ronaldo, ringe çıkarsa WWE'de çıkan ilk futbolcu olmayacak.

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