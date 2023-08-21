Ronaldo Araplardan dehşet para alınca böyle görüntülendi. Para sen nelere kadirsin

Astronomik bir ücret ile Suudi Arabistan'a giden Ronaldo yöresel kıyafetleriyle arabasına giderken görüntülendi.

Ronaldo Araplardan dehşet para alınca böyle görüntülendi. Para sen nelere kadirsin

Futbol tarihinin en iyi isimleri arasında gösterilen Cristiano Ronaldo Ocak ayında rekor bir ücret karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer olmuştu

8 aydır Suudi Arabistan’da yaşayan Ronaldo en sonunda Suudi Arabistan’ın yerel kıyafetlerini de giymeye başladı.

Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan’ın geleneksel kıyafetleri içindeki haliyle aracına binerken görüntülendi.

TAKIMINI ŞAMPİYON YAPTI
38 yaşındaki futbolcu Al-Hilal'e karşı oynanan Arap Kulüpler Şampiyonası Finali'nde attığı 2 golle takımına kupayı kazandırmıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Ölü Deniz'i bitirdiler, gözü Göcek'e diktiler Güncel
Ölü Deniz'i bitirdiler, gözü Göcek'e diktiler
Ali Poyrazoğlu'na domuz saldırdı Magazin
Ali Poyrazoğlu'na domuz saldırdı
Canan Karatay'ın önerdiği tereyağlı kahvenin fiyatı bakın kaç lira oldu Sağlık
Canan Karatay'ın önerdiği tereyağlı kahvenin fiyatı bakın kaç lira oldu
Vergisiz telefon alımında şartlar nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? Keşfet
Vergisiz telefon alımında şartlar nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?
Özbekistan'dan Ukrayna'ya insani yardım Dünya
Özbekistan'dan Ukrayna'ya insani yardım
Mor lahana turşusu için bilinmesi gereken aşçılık tüyosu. Mor lahana turşusu 5 dakikada servise hazır Yemek Tarifleri
Mor lahana turşusu için bilinmesi gereken aşçılık tüyosu. Mor lahana turşusu 5 dakikada servise hazır