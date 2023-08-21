Ronaldo Araplardan dehşet para alınca böyle görüntülendi. Para sen nelere kadirsin

Futbol tarihinin en iyi isimleri arasında gösterilen Cristiano Ronaldo Ocak ayında rekor bir ücret karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer olmuştu
8 aydır Suudi Arabistan’da yaşayan Ronaldo en sonunda Suudi Arabistan’ın yerel kıyafetlerini de giymeye başladı.
Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan’ın geleneksel kıyafetleri içindeki haliyle aracına binerken görüntülendi.
TAKIMINI ŞAMPİYON YAPTI
38 yaşındaki futbolcu Al-Hilal'e karşı oynanan Arap Kulüpler Şampiyonası Finali'nde attığı 2 golle takımına kupayı kazandırmıştı.