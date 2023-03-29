Ronaldo’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak hareket

Suudi Arabistan Milli Takımı'nda Herve Renard istifa etti.

Bu kararın ardından teknik direktörlük görevi için ilk aday Jorge Jesus olarak belirlendi. Bir diğer güçlü aday ise Mircea Lucescu.

Körfez'den gelen bilgilere göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF) Teknik Koodrinatörü Ioan Lupescu vatandaşı Mircea Lucescu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Genel Sekreter İbrahim Al Kassim ise İstanbul'a gelerek Jorge Jesus'la bir araya geldi.

Son kararı SAFF Başkanı Arabia Yasser Al Misehal'ın vereceği öğrenildi.

İşte Jorge Jesus'u ön plana çıkaran nedenler;

Suudi Arabistan'ın en popüler kulübü Al Hilal'da çalışması. Başarılı bir geçmişi olması.

SAFF yetkililerin görüştüğü Cristiano Ronaldo'nun olumlu görüş bildirmesi.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Jorge Jesus, milli maç arasında gittiği Lizbon'dan dönüştü havalimanında yaptığı görüşmede hiç ortada yokken Suudi Arabistan'dan bahsetmesinin nedeni de böylece ortaya çıkmış oldu.

BAŞKA İSİMLERLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Diğer taraftan başta Zinedine Zidane, Joachim Löw ve Mauriccio Pocchettino gibi isimlerle daha Renard istifa etmeden önce görüşmeler yapıldığı ancak reddedildiği iddia edildi.

Kaynak: Fotospor