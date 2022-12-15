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Portekiz'de Fernando Santos dönemi sona erdi. Ronaldo kararı sonu oldu

Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de flaş bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 21:21
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Ronaldo kararı sonu oldu. Portekiz'de Fernando Santos dönemi sona erdi

Portekiz'de Fernando Santos dönemi sona erdi. Ronaldo kararı sonu oldu
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2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a elenerek turnuvaya veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Fernando Santos ve ekibine 8 yıllık hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Portekiz halkının da kendilerine teşekkür ettiğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

68 yaşındaki teknik adam Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016 ve UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

Santos, Katar'daki Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu yedek bırakınca büyük eleştiri almıştı.

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