Ronaldo Messi’yi gölgede bıraktı. Takipçi sayısı 1 milyarı aştı

Cristiano Ronaldo, çeşitli sosyal medya hesaplarında toplam 1 milyar takipçiye erişerek bu seviyeye çıkan ilk ünlü isim olmayı başardı.

Bu sayı, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ve Çin sosyal medya siteleri Weibo ve Kuaishou'daki toplam takipçi sayısının birleştirilmesiyle hesaplandı.

MESSI'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI

Ronaldo sahadaki ezeli rakibi olan Arjantinli yıldız Leonel Messi ile dünyanın en büyük futbolcusu kim tartışmalarına sıklıkla konu oluyordu.

Ancak saha dışında bu rekabette Ronaldo farkı açmış görünüyor. Messi’nin sosyal medyadaki takipçi sayısı 623 milyon.

Sosyal medyada en çok varlık gösteren diğer ünlüler ise 609 milyon takipçi ile Selena Gomez, 607 milyon takipçi Justin Bieber ve 574 milyon takipçi ise Taylor Swift.

1 HAFTADA 50 MİLYON ABONE

Porteklizli yıldız Ronaldo’nun 1 milyar eşiğini geçmesindeki kritik hamlelerden biri ise geçtiğimiz ay YouTube’a katılma kararı alması oldu.

Bir ay içerisinde Ronaldo’nun Youtube kanalının abone sayısı 50 milyona ulaştı.

Kanalda şu ana kadar ağırlıklı olarak Ronaldo ile eşi Georgina Rodriguez ve eski Manchester United'lı meslektaşı Rio Ferdinand arasındaki konuşmalar yer alıyor.

Ronaldo haberi çeşitli sosyal medya platformlarında yaptığı gönderiyle duyurdu.