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Ronaldo yeni bir rekoru kırmaya hazır

Cristiano Ronaldo, Litheştayn maçında oynaması halinde milli takım formasını en fazla taşıyan erkek oyuncu olacak.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 17:07
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Ronaldo rekorlara doymuyor

Ronaldo yeni bir rekoru kırmaya hazır
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Şimdilerde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, kulüp kariyeri dışında milli takımdaki rekorlarıyla da kariyerine devam ediyor.

Ronaldo, milli takımlarda en çok gol atan futbolcu ünvanının yanı sıra Portekiz'in Lihtenştay'a karşı oynayacağı maçta forma giyerse tarihte milli formayı en fazla taşıyan erkek oyuncu olacak.

"REKORLAR BENİM MOTİVASYON KAYNAĞIM"
Ronaldo, Çarşamba günü gazetecilere şunları söyledi: "Rekorlar benim motivasyon kaynağım. Tarihin en fazla milli forma giyen oyuncusu olmak istiyorum. Bu beni gururlandıracak. Ama bununla bitmeyecek. Yine milli takıma çağrılmak istiyorum."

 

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