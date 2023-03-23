﻿Ronaldo yeni bir rekoru kırmaya hazır

Şimdilerde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, kulüp kariyeri dışında milli takımdaki rekorlarıyla da kariyerine devam ediyor.

Ronaldo, milli takımlarda en çok gol atan futbolcu ünvanının yanı sıra Portekiz'in Lihtenştay'a karşı oynayacağı maçta forma giyerse tarihte milli formayı en fazla taşıyan erkek oyuncu olacak.

"REKORLAR BENİM MOTİVASYON KAYNAĞIM"

Ronaldo, Çarşamba günü gazetecilere şunları söyledi: "Rekorlar benim motivasyon kaynağım. Tarihin en fazla milli forma giyen oyuncusu olmak istiyorum. Bu beni gururlandıracak. Ama bununla bitmeyecek. Yine milli takıma çağrılmak istiyorum."