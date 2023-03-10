Ronaldo sahayı terk ederken çılgına döndü. Sebebi soyunma odasında ortaya çıktı

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden olan ve kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın şampiyonluk rakibi Al-Ittihad'a deplasmanda 1-0 yenilmesinin ardından çok büyük öfke gösterdi.

Taraftarlarını alkışladıktan sonra soyunma odasına doğru yönelen Ronaldo, saha kenarında duran su şişelerini tekmeledi. Takım arkadaşı onu sakinleştirmeye çalıştı ancak pek başarılı olamadı.

Şu ana kadar çıktığı 7 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergileyen Cristiano Ronaldo takımının maçı kaybetmesini önleyemedi. Yaşadığı öfke önlenemeyen Ronaldo'nun soyunma odasında takım arkadaşlarına kaçırdıkları gollerden dolayı tepkili olduğu öğrenildi.

İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Al-Ittihad, mücadeleyi 80.dakikada Romarinho'nun attığı golle 1-0 kazanarak puanını 47'ye yükseltip liderlik koltuğuna oturdu. Al Nassr ise 46 puanla ikinci sırada kaldı.

Yılda 173 milyon sterlinlik devasa bir sözleşme imzalayan Ronaldo böylece Suudi Arabistan’da ilk yenilgisini almış oldu.