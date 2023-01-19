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Messi ve Ronaldo'nun düellosunda kazanan PSG

Hazırlık maçında Riyadh XI ile PSG karşılaştı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 22:14
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Ronaldo ve Messi'nin karşılaştığı maçta kazanan PSG

Messi ve Ronaldo'nun düellosunda kazanan PSG
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Al Hilal ve Al Nassr karması ile PSG, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

9 gol atılan mücadelede kazanan Messi'nin takımı PSG oldu.

Ronaldo ve Messi bu mücadelede karşı karşıya geldi.

Riyadh XI'nin gollerini 34 ve 45+6 (P) Ronaldo, 56.dakikada Jang Hyun-Soo ve 90+4'de Talisca atarken atarken, PSG'nin gollerini 3.dakikada Messi, 43.dakikada Marquinhos, 53.dakikada Ramos, 60.dakikada Mbappe (P) ve 78.dakikada Ekitike kaydetti.

PSG'de Bernat 39.dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 

45+3'te Neymar penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Ronaldo sahada 61 dakikada kalırken, Messi 62 dakika kaldı.

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