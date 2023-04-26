Ronaldo ve sevgilisi arasında kriz çıktı. Arabistan havası ünlü çifte yaramadı

Manchester United takımından,Suudi Arabistan Al Nassr takımına transfer olan ancak burada zor günler geçiren Cristiano Ronaldo, şimdi de özel hayatında sıkıntılar yaşıyor.

Ronaldo ve sevgilisi arasında kriz çıktı. Arabistan havası ünlü çifte yaramadı

Manchester United ile anlaşmalı olarak yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a imza attı.

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Ancak geçen zaman içinde maç içi ve maçın ardından yaptığı hareketlerle oyuncunun agresif halleri dikkat çekmeye başlamıştı.

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Son olarak Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan'da sorunlar yaşadığını iddia edildi. CMTV, Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in zor günlerden geçtiğini yazdı. İddiaya göre, 8 yıldır beraber olan çift ayrılmak üzere.

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350 MİLYON EURO ÖDER

Eğer ayrılık gerçekleşirse Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'e 350 milyon Euro ödeyebilir. Bu para Ronaldo'nun servetinin yüzde 35'ine tekabül ediyor.

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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çiftinin geçen yıl doğan kızları Bella'nın yanı sıra 5 yaşında Alana adında bir kızları daha bulunuyor.Ayrıca Ronaldo'nun Rodriguez ile birlikteliğinden önce dünyaya gelen 12 yaşında Cristiano Jr adında bir oğlu ve taşıyıcı anneden doğan 5 yaşında Eva ve Mateo adında ikizleri var.

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