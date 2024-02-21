Ronaldo yine yaptı yapacağını. Nwakaeme ve Onyekuru'yu evine yolladı

İki Suudi Arabistan ekibinin karşılaştığı Asya Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında; Al Nassr Al Fayha'yı konuk etti.

Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı Cristiano Ronaldo'nun tek golüyle 1-0 kazanan Al Nassr, rövanşta da yine Portekizli yıldızının desteğiyle mutlu sona ulaştı. 17. dakikada Otavio ile öne geçen ev sahibinin diğer sayısını 86. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

2-0 kazanan Al Nassr adını çeyrek finale yazdırmayı başardı, Al Fayha elendi.

Al Fayha'da; Süper Lig'den tanıdığımız iki yıldız ilk 11'de sahaya çıktı. Anthony Nwakaeme 30. dakikada sakatlanıp çıkmak zorunda kaldı. Henry Onyekuru da 88 dakika sahada kaldı