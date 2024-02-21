Ronaldo yine yaptı yapacağını. Nwakaeme ve Onyekuru'yu evine yolladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ronaldo yine yaptı yapacağını. Nwakaeme ve Onyekuru'yu evine yolladı
39 yaşındaki Cristiano Ronaldo takımı Al Nassr'ı sırtlamaya devam ediyor.

İki Suudi Arabistan ekibinin karşılaştığı Asya Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında; Al Nassr Al Fayha'yı konuk etti.

Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı Cristiano Ronaldo'nun tek golüyle 1-0 kazanan Al Nassr, rövanşta da yine Portekizli yıldızının desteğiyle mutlu sona ulaştı. 17. dakikada Otavio ile öne geçen ev sahibinin diğer sayısını 86. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

2-0 kazanan Al Nassr adını çeyrek finale yazdırmayı başardı, Al Fayha elendi.

Al Fayha'da; Süper Lig'den tanıdığımız iki yıldız ilk 11'de sahaya çıktı. Anthony Nwakaeme 30. dakikada sakatlanıp çıkmak zorunda kaldı. Henry Onyekuru da 88 dakika sahada kaldı

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