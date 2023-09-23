Ronaldo'dan flaş açıklama: Benim işim bitmedi

Editör: Barış Atakan

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dün oynanan Al Nassr'ın Al Ahli'yi 4-3 yendiği maçta Talisca ile birlikte 2 gol atan Portekizli yıldız, maçın kahramanlarından biri oldu.

Ronaldo, geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

38 yaşındaki Ronaldo'nun açıklamaları şu şekilde;

"Ronaldo'nun bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Bacaklarım "benim işim bitti" diyene kadar oynamaya devam edeceğim"

"Hala çok şeyim var. Futbolu, gol atmayı, kazanmayı hala seviyorum. İşimin bittiğini söylüyorlar ama ben bunun doğru olmadığını kanıtlamaya devam ediyorum"

Bu sezon Al Nassr ile 8 maça çıkan Ronaldo, 9 gol atarken 5 asist yaptı.