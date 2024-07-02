Ronaldo'dan hayranlarını kahredecek karar

EURO 2024'ün son 16 turunda Portekiz, Slovenya'yı penaltılar sonucunda eleyerek adını penaltılara yazdırmış, Cristiano Ronaldo'nun göz yaşları maça damga vurmuştu.

Yıldız oyuncu, maçın 105. dakikasında kazanılan penaltıyı kaçırdı ve büyük üzüntü yaşadı.

Takım arkadaşları Ronaldo'yu teselli ederken, çeyrek final bileti sonrası büyük sevince imza attı.

Portekiz, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

''BU BENİM SON TURNUVAM''

Ronaldo, mücadele sonrası Teledeporte'ye açıklamalarda bulundu.

Emekliliğe dair konuşan Ronaldo, bu turnuvanın kariyerindeki son Avrupa Şampiyonası olduğunu belirtti.

İşte Ronaldo'nun sözleri:

"Kesinlikle son Avrupa Şampiyonası benim için. Ama bundan etkilenmiyorum, futbolun gerektirdiği şeylerden etkileniyorum. Oyun için duyduğum coşku, hayranlarımı ve ailemi görmenin heyecanı, insanların bana olan sevgisi... Bunun nedeni futbolu bırakmam değil, bıraksam ne olur ki? Yapmam veya kazanmam gereken başka ne var? Bir puan fazla veya bir puan eksik olmayacak. İnsanları mutlu etmek beni en çok motive eden şey."

ARABİSTAN KARNESİ

Bu sezon Al Nassr ile 45 maçta oynayan Ronaldo, 44 gol atarken 13 asist katkısı verdi.