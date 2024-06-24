Ronaldo'nun Arda Güler'e ne söylediği ortaya çıktı

A Milli Takımımız'ın Portekiz'e 3-0 yenildiği maçtan sonra Cristiano Ronaldo'nun yanına gelen Arda Güler'i görmezden geldiği, selamına da karşılık vermediği ileri sürülmüştü.

Ronaldo'nun sahadan çıkıp soyunma odasına giderken koridorda Arda Güler'in yanına yaklaşarak konuştuğu iddia edildi.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Ronaldo, Arda Güler'e gülümseyerek "Real Madrid'de her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, ruhun hala aynı olduğunu görüyorum" dedi.

Gazetede Arda Güler'le ilgili uzun bir de yorum yer aldı. Yorumda öne çıkan ifadeler şöyle:

"Güler her şeyi denedi; hem pas veren hem de kaleye şut atan bir oyuncuydu. Oyuna girer girmez takımının en tehlikeli oyuncusu oldu ve oyuna anlam kattı. Bu yüzden şu anda tüm Türk taraftarların idolü o. Çünkü 19 yaşında tüm sorumluluğu alıyor. Cristiano kariyerinin sonuna yaklaşıyor ama Arda'nın önünde daha uzun yıllar var. Önünde Türk milli takımına liderlik etmek ve Real Madrid'de adını duyurmak gibi heyecan verici mücadeleler var. İlki şimdiden kendini göstermeye başlarken, ikincisi sezon sonunda bunu yapmaya başladı. Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon ona daha fazla dakika vermesi umuluyor çünkü oyuncu sahada kendini göstermeye başladı."