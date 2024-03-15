Ronaldo'nun kabusu olmuştu. Rashford'u açıkladı

Kylian Mbappe'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunan Paris Saint-Germain, alternatif oyuncu listesi oluşturmuştu. Bu listede yer alan Marcus Rashford için Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, oyuncunun satılmayacağını net bir şekilde ifade etti.

Erik ten Hag, "Geçen sezon Marcus Rashford ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladık. Onu Paris Saint-Germain'e satmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Rashford, bizim stratejimizin merkezinde yer alıyor." dedi.

Bu sezon Manchester United formasıyla 34 resmi maça çıkan Rashford, bu maçlarda 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Erik ten Hag dünyaca ünlü yıldızı Manchester'da yedek kulübesine mahkum etmişti.

Portekizli yıldız da tek çare olarak takımdan ayrılmayı seçmişti.