Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın çektiği video Suudi Arabistan'ı karıştırdı

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez yaptığı hareketle gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ronaldo'nun model sevgilisi Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından twerk yaptığı bir video paylaştı.

29 yaşındaki Arjantinli modelin bu videosu, Suudi Arabistan'ı karıştırdı.

Bu paylaşım, sosyal medyada gündem haline geldi.

NORMALDE YASAK

Ülke yasalarına göre bu şekilde yayınlanan fotoğraflar ve videolar yasak. Fakat Ronaldo ve Georgina ayrıcalık tanınmış, bu yasağın dışında bırakılmıştı.