Ronaldo'nun sevgilisi gitti Hande Erçel geldi. Dev reklam anlaşmasına imza attı

Hande Erçel reklamların aranılan yüzü olmaya devam ediyor. Güzelliği dillere destan olan ünlü oyuncu “Laverne” adlı parfüm markasıyla anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande Erçel, bugün reklam filminin Swissotel’deki çekimleri için kamera karşısına geçti.

Depo Film’in imza attığı reklam çekiminin yapıldığı alan pembe, beyaz ve sarı renkli çiçeklerle süslendi. Reklam Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Ürdün, Fas, Libya ve Katar’da yayınlanacak.

Marka daha önce futbolcu Cristiona Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’le reklam filmi anlaşması yapmıştı. Hande Erçel’le yapılan anlaşmanın 1 yıllık olduğu öğrenildi.