Arabistan'a transfer olan Ronaldo'nun sözleşmesindeki detay olay oldu

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'a transfer olarak büyük bir sürprize imza attı. Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olmadan görüştüğü takımlar belli oldu. Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki olduğu iddia edilen bir madde dünya gündemine oturdu. Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo ile yapılan sözleşmenin detayları ortaya çıkarken CBC Sports şoke eden bir iddiayı ortaya attı. CBS Sports'a göre Cristiano Ronaldo, yapılan anlaşma gereği Al-Nassr'ın teknik direktörünü kovma hakkına da sahip olacak. Geçtiğimiz sezon PSG ile sözleşme yenileyen Kylian Mbappe de istediği teknik direktörü takıma getirme hakkına sahipti. Fransız basını da Mbappe'nin böyle bir yetkiye sahip olduğunu iddia etmişti.

REAL MADRİD İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, Real Madrid’in, 37 yaşında olması ve yüksek maaşı nedeniyle Portekizli yıldızı istemeği savunuldu. Bild’e göre, kadrosunda gençleştirmeye giden Real Madrid, 6 aylık bir sözleşme düşünülse bile yüksek maliyeti nedeniyle Ronaldo’ya kapıyı açmadı.

MODRİC VE RAMOS DA GÜNDEMDE

Cristiano Ronaldo'yu transferde ederek büyük sükse yaratan Al-Nassr bu kez Real Madrid forması giyen Luka Modric, Barcelona'dan Sergio Busquets ve PSG'den Sergo Ramos'u gündemine aldı. Körfez'in Los Galacticos'u olma yolunda ilerleyen Al-Nassr, Ronaldo transferi sonrası bu üç isme de imza attırarak adından söz ettirmenin peşinde. Sergio Ramos'a MLS'ten de bazı kulüplerin teklif götürdüğü öğrenildi.