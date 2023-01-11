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  • Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı

Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da evli olmayanların aynı evde yaşaması yasak. Ancak Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'ya bir ayrıcalık tanındı. Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e kraldan özel izin çıktı .

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:33
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Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı tanındı

Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
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Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez için kanun gözardı edildi. Genç kadına Suudi Arabistan kralından özel çıktı.

Suudi Arabistan'da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşaması yasak.

Ronaldo da uzun süredir birlikte yaşamasına, hatta çocuklarının da olmasına rağmen Georgina Rodriguez'le evli değil.

Fakat sorun Suudi Arabistan yetkililerinin devreye girmesiyle kraldan özen alınarak çözüldü.
 

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Zafer
11.01.2023 18:32
Adamı zaten siz istediniz siz getirdiniz tabii ki özel izni olacak...  
 
Gurbetçi
11.01.2023 17:46
Ulan bazı şeylerden bıkmaya başladım artık yavaş yavaş. Türk töresine göre yaşamayı devam edeceğim galiba.  
 
Xyz
11.01.2023 17:39
Arabın dini onun kültürünün ürünü aslında, neresini eğip bükerlerse artık.. Biz Türkler yüzlerce yıldır başkalarının popüler kültürünü yaşıyoruz.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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