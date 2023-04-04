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Weghorst Ronaldo'dan daha iyi. İngilizlerin yıldızı Gary Neville açıkladı

İngilizlerin efsane futbolcusu Gary Neville, Wout Weghorst'un Cristiano Ronaldo'ya göre takıma daha fazla katkı sağladığını söylerken ülke basınına olay yaratan açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:33
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Ronaldo'ya Weghorst şoku

Weghorst Ronaldo'dan daha iyi. İngilizlerin yıldızı Gary Neville açıkladı
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Editör: Ufufk Cingöz

Manchester United'da takımın eski futbolcularından Gary Neville gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Neville, Beşiktaş'tan transfer edilen ancak Manchester United'da bir türlü beklentileri karşılayamayan Wout Weghorst için iddialı sözler söyledi.

Sky Sports'ta katıldığı yayında açıklamalarda bulunan eski İngiliz oyuncu, Weghorst'un Ronaldo'ya göre bu sezon takıma daha fazla katkı sağladığını ifade etti.

İşte Neville'in olay yaratan açıklamaları:

Newcastle United maçıyla birlikte Weghorst 19 karşılaşmaya çıktı. Weghorst'un oynadığı dönemde takım 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Toplamda 37 gol attılar. Rnaldo'nun ayrılmadan önce oynadığı son 19 maçta ise galibiyet sayısı 3 eksik ve yenilgi sayısı daha fazla. Takımın toplam gol sayısı Ronaldo'nun oynadığı maçlarda 23, Werhorst'la 37. Bu çok büyük bir fark.
İngilizlerin efsanesi Neville, "Weghorst, Manchester United için yeterince iyi olmayan ama takıma katkı sağlayan bir oyuncu. Ronaldo'nun dünyanın en iyisi olduğuna inanıyorum. Ten Hag'ın Ronaldo'yu istememesinin nedeni kötü istatistikleriydi. Şu anda ikisinin de Manchester United için oynaması gerektiğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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