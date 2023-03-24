Rönesans Rezidans'ın arkaya devrilme nedeni belli oldu. Yüzlerce kişiye mezar olmuştu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Hatay en çok yara alan illerimizden biri olmuştu.

Özellikle Rönesans Rezidans'ın üst katlarının arkaya devrilmiş olması herkeste merak uyandırmış, 'cennetten bir köşe' olarak tanımlanan binanın böylesi büyük can kayıplarına neden olması tepkilere yol açmıştı. Yüzlerce kişinin enkazın altında kalarak hayatını kaybettiği ölüm sitesinin neden arkaya doğru yattığını Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık açıkladı.

HallkTv.com'da yer alan bilgilere göre Altunışık, “Hatay’da gördüğümüz Rönesans binasında bodrum ve üstteki 1 ile 2 katın hiç hasar almadığını, ama yetersiz bindirme boylarından dolayı, üst katların arkaya doğru devrildiğini gördük” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası bölgeye gidip inceleme yapan KTÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı'ndan bilim insanları, sahadaki gözlem ve tespitlerini rapora dönüştürdü.

‘ZEMİN, DÜŞÜK MALZEME KALİTESİ, YETERSİZ DONATI’

Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık da konferansta, bölgedeki hasar tespit çalışmalarındaki izlenim ve değerlendirmelerini paylaşarak, "İncelemeler sonucunda gördüğümüz çok basit bir ve çok net kavramlar var. Öncelikle zemin, depremde bir binanın hasar almasını tetikleyen en önemli noktalardan birisi. Maalesef 2000 yılı öncesinde inşa edilen yapıların birçoğu, malzeme kalitesinin oldukça düşük olduğunu, yönetmeliğin izin verdiği değerlerin yarısından dahi düşük beton kalitesine sahip olduğunu, donatıların da yeterli akma dayanımlarına sahip olmadığını ve özellikle binaların alt katlarında, fazla kat yüksekliğine sahip binaların yıkılmasında özellikle Nurdağı bölgesinde çok önemli ve büyük etken oluşturduğunu gördük” diye konuştu.

Binaların giriş katlarına yapılan işletmeler ve asmolen döşemelerin de yıkıma neden olduğunu belirten Prof. Dr. Altunışık, şunları söyledi:

“YETERSİZ BİNDİRME…”

“2018 Türkiye bina deprem yönetmeliğine göre inşa edilmiş tabanından yukarıya doğru konsol olmadan çıkan, yeterli beton kalitesine sahip binalarımızın depremden hasar almadığını gördük. Hatay’da gördüğümüz Rönesans binasında bodrum ve üstteki bir ila iki katın hiç hasar almadığını ama yetersiz bindirme boylarından dolayı üst katların arkaya doğru devrildiğini gördük. Bu nedenle 2018 deprem yönetmeliğinde bunun gibi veya asmolen döşeme gibi bazı kriterlere sınırlama getirilmiş. Mühendisler olarak görevimiz, yönetmeliğe uygun projeler üretmek ve aynı zamanda bu yönetmeliğe uygun projelerin birebir ve yerine uygulanmasını sağlamak için gerekli denetim hizmetlerinin verilmesi olduğunu düşünüyorum.”