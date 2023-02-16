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Volkan Demirel de Rönesans Rezidans'taydı: Hatayspor eski başkanı açıkladı

Hatay'da spor dünyasından birçok ünlü isme mezar olan Rönesans Rezidans sakinlerinden eski Hatayspor Başkanı Zekiye Yiğitbaşı, "Hatayspor'un bütün futbolcuları orada yaşıyordu, hatta Volkan Demirel de orada oturuyordu" diye konuştu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:40
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Rönesans Rezidans'ta Volkan Demirel de vardı

Volkan Demirel de Rönesans Rezidans'taydı: Hatayspor eski başkanı açıkladı
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Hatay'da en yüksek can kaybının yaşandığı binalardan biri olan Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın sakinlerinden Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, 2022 yılında binanın koridorunda çatlak olduğunu ve temelinin kaydığını söyledi. Hatay Belediyespor eski Başkanı Yiğitbaşı, "Yöneticiye temelin kaydığını söyledim, alay edermişçesine güldü. Komşularıma anlattım, herkes duyarsız kaldı" dedi.

VOLKAN DEMİREL DE ORADAYDI

Yiğitbaşı, inşaat teknikeri bir arkadaşının depremden sonra Rönesans Rezidans'ın enkazında inceleme yaptığını belirterek, şunları kaydetti: "Kalıntıları elinde ovaladığında, kil gibi parçalandığını, bina demirlerinin yanlış şekilde bağlandığını söyledi. Kolonların kesilmiş olduğuna dair söylentiler de duydum. Doğruysa kesinlikle cinayet. Zaten binanın yıkılış şekli çok tuhaf. Evet, çok bina harap oldu ama, hiçbiri Rönesans gibi değil. Orada 800-900 kişi oturuyordu. Ben eski Hatay Belediyespor Başkanıyım. Hatayspor'un da kongre üyesiyim. Hatayspor'un bütün futbolcuları orada yaşıyordu, hatta Volkan Demirel de orada oturuyordu. Ama o anda iki futbolcu varmış. Çok sevdiğim komşularımı kaybettim."


 

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