Ronnie O'Sullivan turnuvadan çekildiğini açıkladı

Ronnie O'Sullivan, 49 yaşında, Masters turnuvasının savunma şampiyonu olarak sağlık sorunları nedeniyle turnuvadan çekildi. 2025 yılında, rekor kırarak 9. şampiyonluğunu kazanmaya hazırlanan O'Sullivan, Alexandra Palace'ta John Higgins ile yapacağı büyük açılış maçına çıkamayacak. O'Sullivan’ın yerine, turnuvanın 16 en yüksek sıralama oyuncusu arasında yer alan Neil Robertson katılacak.

O'Sullivan, profesyonel snooker kariyerine 1992'de başlamış ve 41 ranking turnuvası ve 7 dünya şampiyonluğu kazanmıştır. 1995’te, henüz 19 yaşında, ilk Masters zaferini elde etmişti. Ancak, 2024 yılı itibariyle, 48 yaşında kazandığı şampiyonlukla, Masters tarihinin en genç ve en yaşlı şampiyonu unvanlarını bir arada kazanmış oldu.

Son olarak, 2020’de Masters turnuvasını kaçıran O'Sullivan, bu yıl da 3-2'lik Robert Milkins mağlubiyetinin ardından, grup maçlarını tamamlamadan Şampiyonluk Ligi’nden çekildi. Bu süreçte, oyununda yaşadığı hayal kırıklığını cue’sunu masaya vurarak gösterdi ve ardından cue’sunu çöp kutusuna attığı bildirildi.

Neil Robertson, O'Sullivan’ın yerine katılacağı Masters turnuvasında, 2022’deki şampiyonluğuyla büyük bir deneyime sahip. Ayrıca, turnuva organizatörleri, 12-19 Ocak tarihleri arasında her turu canlı olarak BBC TV'de yayınlayacaklarını duyurdu. BBC iPlayer, BBC Sport web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de kesintisiz yayınlar yapılacak.