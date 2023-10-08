Rooney ABD'den kovuldu

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United, İngiliz teknik direktör Wayne Rooney'i takımdan gönderdi.

KAYNAK: AA
Rooney ABD'den kovuldu

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı varılan anlaşmanın ardından 37 yaşındaki İngiliz teknik direktörle yolların ayrıldığı belirtildi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Rooney, "Ayrılmak için doğru zamandı. Kulübü play-off'lara taşımak için elimden geleni yaptım ama olmadı. Tek bir neden yüzünden bu kararı almadık. Zamanı gelmişti." ifadelerini kullandı.

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Rooney yönetiminde DC United, bu sezon MLS Kupası'nda play-off'lara kalmayı başaramamıştı. Rooney, 2022'de göreve başladığı ABD temsilcisinde 53 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik ve 26 mağlubiyet yaşadı.


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