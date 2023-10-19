Rosier'in ceketi sosyal medyada gündem oldu. Taraftar ayağa kalktı

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Valentin Rosier, giydiği ceketle poz verdi ve sosyal medya hesabından paylaştı. Siyah Beyazlı taraftarlar, bu poza tepki gösterdi.

Rosier'in ceketi sosyal medyada gündem oldu. Taraftar ayağa kalktı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Valentin Rosier gündemden düşmüyor.

Fransız oyuncu, son dönemde çalkantılı günler geçiren siyah beyazlı ekipte yeni bir kriz yarattı.

Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında son dakikalarda yenilen gollerle kaybedilen Lugano maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarların tepkisini çeken deneyimli oyuncu, Galatasaray derbisi öncesinde yine eleştiri oklarını kendisine doğrulttu.

Cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medya hesabından 8 ve 0 yazan ceketli bir fotoğrafını paylaşan Valentin Rosier, siyah beyazlı taraftarlar tarafından sosyal medyada gündeme oturdu.

Yapılan olumsuz yorumlar ve uyarılara rağmen Rosier'in bu paylaşımı silmemesi ya da herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nde 3-2 kaybedilen Lugano maçında gördüğü kırmızı kartın ardından çok eleştirilen Valentin Rosier, Instagram hesabından Beşiktaş ile ilgili gönderilerini silmişti.

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NEDEN 8-0?
Beşiktaş, 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup olmuştu.

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