Rosier'in yeni takımı belli oldu

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Rosier'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, yeni takımı için İstanbul'dan ayrıldı.

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Fransız futbolcu Valentin Rosier'in İspanya La Liga takımı Leganes ile anlaştığı belirtildi.

İspanya'ya giden Rosier'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Rosier, 2020-21 sezonunun başında Sporting takımından transfer edilmişti.

İlk sezonunda 37 maçta forma giyen ve 3 gol atıp 6 asist yapan Rosier, şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

Fransız futbolcu geçen sezonun ikinci yarısını ise kiralık olarak Fransa'nın Nice takımında geçirmişti.

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