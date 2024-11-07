Rotasyonlu Roma, Union Saint-Gilloise ile berabere kaldı

Roma, UEFA Avrupa Ligi’nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşmak için Belçika’ya giderken, kadroda bazı önemli rotasyonlar yaşandı. Teknik direktör Ivan Juric, geçen hafta sonu Serie A’da Hellas Verona karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından Roma’nın performansını toparlamak amacıyla bazı değişiklikler yaptı. Takımın kadrosunda Tommaso Baldanzi, Lorenzo Pellegrini ve Eldor Shomurodov gibi isimlere yer verildi. Mats Hummels ise bir kez daha şans bulamadı.

Maç, Brüksel’deki King Baudouin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmasına Union Saint-Gilloise, geçtiğimiz sezon Belçika Kupası'nı kazanarak dikkatleri üzerine çekmiş, ardından Temmuz ayında Club Brugge’ü mağlup ederek Süper Kupa’nın sahibi olmuştu. Belçika ekibi Avrupa Ligi'nde ise şu ana kadar Fenerbahçe’ye karşı 2-1, FC Midtjylland’a karşı 1-0 mağlup oldular ve Bodo/Glimt ile 0-0 berabere kaldılar.

Roma kadrosunda, Evan Ndicka grip nedeniyle yer almazken, Mario Hermoso ve Alexis Saelemaekers da sakatlıkları nedeniyle maçta yoktu. Bu eksikliklere rağmen, Hummels hâlâ sahaya çıkmadı. Orta saha oyuncusu Bryan Cristante, savunmada görev alırken, Paulo Dybala, Artem Dovbyk ve Matias Soulé gibi oyuncular yedekte bekledi. Roma kaptanı Pellegrini ise orta sahada önemli bir rol üstlendi.

Maçın ilk yarısında skoru değiştiren bir durum yaşanmazken, ikinci yarıda Gianluca Mancini, Stephan El Shaarawy'nin asistinde golü kaydederek Roma’yı 1-0 öne geçirdi. Ancak Union Saint-Gilloise’dan Kevin Mac Allister, Charles Vanhoutte'nin asistinde skoru 1-1'e getirdi.