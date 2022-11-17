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Prof. Bengi Başer CHP’ye katıldı

Ünlü kardiyoloji profesörü Bengi Başer CHP'ye katıldı. Başer'in rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 13:43
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Rozeti Kılıçdaroğlu taktı. Prof. Bengi Başer CHP’ye katıldı

Prof. Bengi Başer CHP’ye katıldı
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Milli Gazete'nin haberine göre, AKP'nin simge şarkısı olan 'Beraber yürüdük biz bu yollarda’' parçasının söz yazarı Aşkın Tuna’nın ardından, pandemi sürecindeki açıklamaları ile dikkat çeken Prof. Dr. Bengi Başer de CHP’ye katıldı. 

Koronavirüs salgını süresince önerdiği 28 gün tam kapanma, şehirlerarası seyahat kısıtlaması gibi sert önlemlerle hafızalara kazınan Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer geçen hafta sonu CHP'ye üye olmuştu. Bengi Başer'e rozetini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Başer yaptığı açıklamada, “Atatürk'ün eseri Cumhuriyet'e en çok borcu olan akademisyen bir kadın olarak, CHP çatısı altında ülkeme hekimlik dışında da hizmet edebilme fırsatı bulmak, benim için onurdur” paylaşımında bulundu.

Başer geçtiğimiz aylarda sosyal medya trollerinin hedefine oturtulmuştu. Başer, AKP’li seçmeni koyuna benzeterek halka hakaret etmekle suçlamıştı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da Türkiye'deki göçmen sayısı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Başer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

BENGİ BAŞER KİMDİR?

Prof. Dr. Bengi Başer 1965 yılında dünyaya geldi. 1983 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde okumaya başladı. 1991 yılında Ankara Onkoloji Hastanesi'nde mecburi hizmetini yerine getirdi. Burada 4 yıl çalıştı. 1995 yılından itibaren Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak göreve başladı. 
2002 yılında burada çalıştı. 2002 yılında yine Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önce uzman,2012 yılında ise aynı hastanede doçent oldu. Daha sonra İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde Konsültan Hekim olarak görev almaya başladı.

Prof. Dr. Bengi Başer 1995 yılından beri Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi olarak çalışmakta. 6 yıl TKD Koroner Kalp Hastalığı Çalışma grubu yönetim kurulu üyesi ve 2 yıl boyunca aynı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

TKD Basın ve İletişim Grubu'nda uzun yıllar görev alan Beşer, Euroaspire III çalışmasının Türkiye ayağında primer yürütücü olarak görevinde bulundu. PLATO çalışmasında yardımcı araştırmacı olarak çalıştı.

Girişimsel Kardiyoloji ile Türkiye Klinikleri dergilerinin hakem kurulunda da yer alan Başer, Ciddi Aort Darlığında Dipiridamollü Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi ( M.O. Demirkol, B. Yaymacı, Y. Başaran) çalışmasıyla 3. Uluslararası Nükleer Onkoloji ve 12. Ulusal Nükleer Tip kongrelerinde (1998) Seçkin Bildiri ödülleri aldı.

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Abbas
17.11.2022 14:27
Hayırlı olsun hocam Koronıdaki gibi doğruları hiç sapmadan hizmete devam edin, saygılar, teşekkürler Kemal bey  
 
Tekin Ertürk
17.11.2022 14:14
Kuran'ı AHZAP Suresinden başlayıp okuyan herkesi, ya CHP'ye ya İyi Parti'ye ya da altılı masaya katılmasını umuyorum  
 
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