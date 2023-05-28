RTÜK başkanı medyayı uyardı: Azami dikkat bekliyoruz

RTÜK Başkanı Şahin, 'yayın yasağı' hatırlatması yaparak medyadan azami dikkat istedi.

RTÜK başkanı medyayı uyardı: Azami dikkat bekliyoruz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasaklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

YSK'nin 21.00 olan yasak saatini öne çekebileceğine dikkat çeken Şahin, "Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir" diyerek basın kuruluşlarını uyardı.

Şahin'in paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"Kıymetli yayıncı dostlarımız; İlk turda olduğu gibi ikinci turda da medya mensuplarımızdan yayın yasakları noktasında azami dikkat bekliyoruz. YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21.00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur."

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