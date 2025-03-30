RTÜK Başkanı Şahin Özel'i eleştirmişti! Meğer Erdoğan da boykot çağrısı yapmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2008 yılında başbakan olduğu yıllarda Doğan Grubu'na karşı boykot çağrısı yapması yeniden gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısını genişletmiş ve Maltepe’de 2,2 milyon vatandaşın katıldığı mitingi yayınlamayan NTV gibi yayın kuruluşları ve şirketlerine boykot çağrısında bulundu.

RTÜK BAŞKANI'NDAN ÖZEL'E TEPKİ

NTV’nin Maltepe mitingini yayınlamamasını eleştire Özgür Özel’in bu çağrısına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin’den tepki geldi.

Şahin açıklamasında, "Günlerdir 'özgür basın' nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük. Televizyonların yayın akışına müdahale ederek 'son 2 dakika, son 3 dakika' diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez! Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür" ifadelerini kullandı.

MEĞER 2008'DE ERDOĞAN DADOĞAN GRUBU İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI YAPMIŞ

RTÜK Başkanı Şahin'in basın özgürlüğü konusundaki Özel'e yaptığı eleştirilerin ardından sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2008'de başbakan olduğu dönemde Doğan Grubu'na karşı boykot çağrısı yapması gündeme getirildi..

ERDOĞAN, EN DOĞAL HAKKIMIZ DİYEREK ÇAĞRI YAPMIŞTI

Dönemin başbakanı Erdoğan “Partimin mensupları olarak yalan yanlış bu haberleri yapan medyaya karşı sizler de kampanyanızı başlatın, sürdürün. Bu gazeteleri evlerinize sokmayın, almayın" demişti.

Erdoğan açıklamasında 'en doğal hakkımız' diyerek kampanya başlattığı açıklamasında "Milyarlarca lira Türkiye’ye, Başbakan’a, Başbakanlık’a geliyor. Nereden nasıl geliyor. En ufak bir ispatı yok. Sonra geri vitese takıyor, orada bir yanlışlık oldu diyor. Bu ülkede medya güvenilirliğini yitirmiştir, kendini bitirmiştir. Partimin mensupları olarak yalan yanlış bu haberleri yapan medyaya karşı sizler de kampanyanızı başlatın, sürdürün. Bu gazeteleri evlerinize sokmayın, almayın. Bu kadar açık konuşuyorum. Siz mi bize karşı yalan yanlış bu tür kampanyalar yapıyorsunuz, biz de en tabii, en doğal hakkımızı kullanıyoruz. Size karşı biz de bu kampanyayı başlatıyoruz, almayacağız. Hangi dilden anlarsanız o dilden konuşacağız." diye konuşmuştu.