RTÜK ceza vermişti! Deha yayından kaldırıldı mı?

Düzenleme: Hande Karacan
RTÜK ceza vermişti! Deha yayından kaldırıldı mı?

RTÜK toplantısında aralarında Deha dizisinin de bulunduğu 4 diziye program durdurma cezası verilmişti. Deha’nın yeni bölümü ne zaman? İşte tüm merak edilenler…

Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine verilen cezalar, izleyicileri şaşkına çevirmişti. RTÜK’ün şiddet sahnelerinin yoğunluğu ve etik dışı içerikler sebebiyle bu dört diziyi üst sınırdan cezalandırdı.

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DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANAMAYACAK

Deha dizisi için verilen bu karar, 5 Ocak 2024 akşamı uygulanacak ve dizinin yeni bölümü yayınlanamayacak.

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DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin başrolde olduğu Deha dizisi yeni bölüm 19 Ocak'ta yayınlanacak.

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