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RTÜK ceza yağdırdı! Halk TV, TELE 1, FOX ve Show TV'ye 'Neden eleştirdin' cezası 

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Halk TV, TELE 1, FOX ve Show TV'ye verilen cezaları duyurdu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:46
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RTÜK ceza yağdırdı

RTÜK ceza yağdırdı! Halk TV, TELE 1, FOX ve Show TV'ye 'Neden eleştirdin' cezası 
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Halk TV, TELE 1, FOX ve Show TV'ye kestiği cezaları Twitter hesabından duyurdu.

Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i etiketlediği paylaşımında, "RTÜK bugünkü toplantında seçim öncesi eleştirel yayın yapan yayıncıları hizaya getirmeyi hedeflediğini aldığı bu kararlarla çok net gösterdi." dedi.

Taşcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1- RTÜK, Selahattin Demirtaş’ın öykü kitabı Dad’ın tanıtıldığı Halk TV’ye suçluyu övmekten % 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi."Bazı kitaplar vardır ki bombadan daha tesirli" olmaya devam ediyor! Kitaptan korkanlar ülkesi. 
Terör örgütüne üyelik noldu? @ebekirsahin

2- RTÜK, sorumluların deprem sonrası istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal’ın sunucusu olduğu Güldür Güldür’e ceza veremeyince programın yayıncısı Show TV’ye bir dizideki kadına şiddetten % 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi. Oysa TRT’de kadına şiddetin alası var…

3- Halk TV’ye Kayda Geçsin programında Turhan Çömez’in İskenderun’da jeneratör çalışmadığı için solunum cihazına bağlı insanların öldüğünü açıklamasının tarafsızlık ilkesine aykırı yayın olduğu gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. Gerçeği söylemenin suç sayıldığı ülke!

4- Orta Sayfa programında dere yatağındaki yapılaşmanın ve yurtdışından aldığı ödeneklere karşın ıslah çalışması yapmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin eleştirilmesini küçük düşürme sayan RTÜK; Fox TV’ye % 3 para cezasını uygun gördü! İktidar belediyesi eleştirilemeyecek…

5- Tele 1’e de Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar’ın 18 Dakika programındaki AKP’nin faşizan bir parti olduğu ifadesi ve kadın yürüyüşü yasağının eleştirilmesi nedeniyle % 3 para cezası verildi.
Kararların tamamına karşıoy kullandım.

6- RTÜK bugünkü toplantında seçim öncesi eleştirel yayın yapan yayıncıları hizaya getirmeyi hedeflediğini aldığı bu kararlarla çok net gösterdi. Ama meydanı boş bırakmayacağız. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı mücadelesini ödünsüz sürdüreceğim…"


 

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