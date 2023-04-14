RTÜK cezayı kesti. Kızılcık Şerbeti yerine Erdoğan'lı islamofobi belgeseli

Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde kadına yönelik şiddet sahnesi sebebiyle RTÜK'ten ceza almıştı. RTÜK, kadına şiddet sahneleri sebebiyle diziye 5 hafta yayın durdurma ve para cezası vermişti.

Kanalın avukatları bu kararın durdurulması için mahkemeye başvurmuş ve yapılan başvuru sonucunda mahkeme RTÜK'ten savunma istemişti. Bu süreçte dizinin geçtiğimiz haftaki yeni bölümü yayınlanmıştı.

Dizinin bu haftaki yeni bölüm ise ekrana gelmeyecek.

MAHKEME CEZAYI ONAYLADI

Mahkeme, RTÜK tarafından verilen cezayı onayladı. Mahkemenin cezayı onaylamasının ardından Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam ekranda olması beklenen 23'üncü bölümü yayınlanmadı.

Dizi hakkındaki RTÜK kararı, "6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan, yayın hizmetleri "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eder programlar içeremez" ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır" yazısı ile duyuruldu.

YERİNE ERDOĞANIN YER ALDIĞI "İSLAMOFOBİ" BELGESELİ YAYINLANDI

Yeni bölümü merakla beklenen dizinin yerine RTÜK kararıyla islamofobi belgeseli yayına girdi. İslamofobi belgeselinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri de yer aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kızılcık Şerbeti'ne gelen cezanın ardından dizinin yeni bölümü bu akşamdan itibaren 5 hafta ekrana gelmeyecek.

5 hafta yayın durdurma cezası alan Kızılcık Şerbeti dizisi 14-21-28 Nisan ve 5-12 Mayıs tarihlerinde ekranda olmayacak. Dizinin 19 Mayıs 2023 tarihinde yeni bölümüyle ekrana dönmesi bekleniyor.