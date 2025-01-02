RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, "TRT’nin Tabii’si kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor. RTÜK’ten lisans almıyor, lisansı olmadığı için de RTÜK içeriği denetlemiyor. Oysa tıpkı diğer dijital platformlar gibi Tabii'nin de RTÜK'ten lisans alması gerekiyordu ama almadı. Ama Tabii üyelerinden tıkır tıkır ücret almayı sürdürüyor." dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, "TRT’nin Tabii’si kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor. RTÜK’ten lisans almıyor, lisansı olmadığı için de RTÜK içeriği denetlemiyor. Oysa tıpkı diğer dijital platformlar gibi Tabii'nin de RTÜK'ten lisans alması gerekiyordu ama almadı. Ama Tabii üyelerinden tıkır tıkır ücret almayı sürdürüyor." dedi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından TRT'nin Tabii platformunun yayınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Taşcı, şunları kaydetti:

"TRT’nin Tabii’si kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor. Türkiye’nin dijital platformu olarak lanse edilen Tabii dijital platformu lisanssız kaçak yayın yapıyor. Oysa tıpkı diğer dijital platformlar gibi Tabii’nin de RTÜK’ten lisans alması gerekiyordu ama almadı. RTÜK de lisanslama için resmî girişimde bulunmadı; kaçak yayını izledi. Ama Tabii üyelerinden tıkır tıkır ücret almayı sürdürüyor. Böylece hem abone başına ödemesi gereken RTÜK payını hem de yayın lisans ve yetkilendirme ücretini ödemiyor. Bu platformun lisans almadan yayın yapmasına olanak sağlayacak hiçbir istisnai mevzuat da yok. RTÜK’ten lisans almıyor, lisansı olmadığı için de RTÜK içeriği denetlemiyor. Lisans almayınca beni kim denetleyebilecek!"

RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor

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