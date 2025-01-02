RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, "TRT’nin Tabii’si kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor. RTÜK’ten lisans almıyor, lisansı olmadığı için de RTÜK içeriği denetlemiyor. Oysa tıpkı diğer dijital platformlar gibi Tabii'nin de RTÜK'ten lisans alması gerekiyordu ama almadı. Ama Tabii üyelerinden tıkır tıkır ücret almayı sürdürüyor." dedi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından TRT'nin Tabii platformunun yayınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Taşcı, şunları kaydetti: