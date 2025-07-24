RTÜK yine ceza yağdırdı! Bir televizyona daha ekran karartma

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK yine ceza yağdırdı! Bir televizyona daha ekran karartma

RTÜK, SZC TV'nin ardından TELE 1'e de 5 gün ekran karartma cezası verdi. RTÜK ayrıca TELE 1 ve Halk TV'ye idari para cezası da verdi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Tele 1 ve Halk TV'ye programlardaki eleştiriler nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verdi.

Öte yandan RTÜK, Tele 1’e 5 gün ekran karartma cezası verdi. Cezanın gerekçesi ise Merdan Yanardağ’ın sunduğu “4 Soru 4 Yanıt” programında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı değerlendirmeler oldu.

O SÖZLER GÜNDEM OLDU

Kararı, CHP'nin RTÜK Üyesi İlhan Taşcı kararı duyurdu. Taşcı, RTÜK’ün "15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır" sözlerini “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” kapsamında değerlendirdiğini ve kanala 5 gün yayın durdurma ile yüzde 5 oranında idari para cezası verdiğini açıkladı.

Taşcı, cezaların 24 Temmuz Basın Bayramı veya Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü'nde verilmesine dikkat çekti.

Taşçı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

Basın Bayramında RTÜK’ten TELE 1’e 5 gün ekran karartma cezası!

Sansürün kaldırılışının yıldönümünde RTÜK, eleştirel yayınları nedeniyle televizyon kanallarını yine cezalandırdı.

İstedikleri, gerçekler konuşulmasın; hedefleri basını susturmak, ekranları karanlığa boğmak.

Basın özgürlüğünün önündeki en büyük engele dönüşen RTÜK, TELE 1’e “4 Soru 4 Yanıt” programda Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik iddiasıyla 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdi. Kanalın 1 yıl içerisinde aynı maddeden yine ceza alması halinde TELE 1’in lisansının iptali gündeme gelecek.

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