RTÜK'ten başkan Ebubekir Şahin'e 1 milyon 160 bin TL’lik koruma aracı ihalesi: AKP aday adayının şirketi kazandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 15 Aralık 2023’te Başkan Ebubekir Şahin’in, makam aracına koruma sağlaması amacıyla kullanılmak üzere 1 yıllık kiralık araç ihalesine çıktı.

RTÜK İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın çıktığı ihale için “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu başkanının makam aracına koruma sağlamak amacıyla eşlik etmek üzere 12 ay süreyle sürücüsüz binek araç kiralama” tanımlaması yapıldı.

1 yıl süreyle sürücüsüz binek araç kiralama işinin maliyeti 1 milyon 160 TL olarak belirlendi.

2 şirketin katıldığı ve pazarlık usulü ile gerçekleşen ihalede verilen en yüksek teklif 1 milyon 212 bin TL, en düşük teklif ise 1 milyon 44 bin TL oldu.

29 Aralık 2023 tarihinde imzalanan ihaleyi, 1 milyon 44 bin TL sözleşme bedeli ile Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi kazandı. Böylece kiralanan koruma aracı için RTÜK bütçesinden aylık 87 bin lira ödenecek.

İHALEYİ KAZANAN ŞİRKETİN SAHİBİ ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

İhaleyi alan Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi’nin ortaklarından olan Mehmet Kaya’nın, 2018 Genel Seçimleri’nde AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı.

Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1 yıllık araç kiralama ihalesini de 55 milyon 208 bin 428 TL karşılığında almıştı.

Öte yandan Mehmet Kaya’nın, Kaya Seyahat Firması’nın da sahibi olduğu öğrenildi.