2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rasim Ozan Kütahyalı'nın aşağılık küfürlerine inceleme başlattı. RTÜK'ten Beyaz TV'ye kötü haber

Rasim Ozan Kütahyalı'nın aşağılık küfürlerine inceleme başlattı. RTÜK'ten Beyaz TV'ye kötü haber

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV’de yayınlanan “Derin Futbol” programı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:20
Takip Et

RTÜK'ten Beyaz TV'ye kötü haber. Rasim Ozan Kütahyalı'nın aşağılık küfürlerine inceleme başlattı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın aşağılık küfürlerine inceleme başlattı. RTÜK'ten Beyaz TV'ye kötü haber
+
Aa
-

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV’de yayınlanan “Derin Futbol” programı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Şahin, “Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır” dedi.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, Beyaz TV’de yayınlanan “Derin Futbol” programı ile ilgili RTÜK Başkanlığı’na başvurmuştu. Rasim Ozan Kütahyalı’nın, yayında küfrettiğini belirten Taşcı, RTÜK Başkanlığı’nda yayın ile “derhal” hazırlanacak değerlendirme raporunun üst kurul toplantı gündemine alınmasını talep etmişti. Taşcı’nın dilekçesi şöyleydi:

“Beyaz TV logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 27.12.2022 tarihinde saat 01:07’de yayınlanan “Derin Futbol” isimli programda Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar’ın yanına gelerek Japonca “Sukiyo” şarkısını söylemesini istemiş ve stüdyodaki konuklarla beraber ‘Sukiyo, sukiyo’ diye tempo tutulurken, Rasim Ozan Kütahyalı’nın ‘Sukiyo’ kelimesinindeki ‘u’ harfini açıkça ‘i’ olarak telaffuz ettiği, stüdyodaki katılımcıların da kahkahalarla güldüğü görülmektedir.

Aynı şahsın daha önce de argo, küfür hatta ve hatta Boşnak yurttaşları hedef alan bu kirli dili kullanmakta ısrar ettiği yayınlardan da anlaşılmaktadır. RTÜK’ün canlı yayındaki böylesi bir çirkinliği görmezden gelmesi düşünülemez. Üst Kurulun gereğini yapmaması söz konusu şahsın aynı alışkanlığı sürdürmesi sonucunu yaratacaktır. Söz konusu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun bu yayını; 6112 sayılı Kanunun 8. Maddesi 1. Fıkrası (f) bendinde yer alan ‘Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz’ ve (m) bendinde yer alan ‘Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez’ hükümlerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Yukarıda belirttiğim Kanun maddeleri uyarınca söz konusu yayın için derhal değerlendirme raporu düzenlenerek ilk Üst Kurul toplantı gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim.”-

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sare
2.01.2023 17:32
Eşi hanımda tvlerden millete ayar vermeye vıdı vıdı konuşuyor daha çok eşiyle konuşsa iyi olacak  
 
Tekila
2.01.2023 17:28
Zahmet olmasın size  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
5
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
6
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
7
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yolculara sis uyarısı
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yolculara sis uyarısı
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yolculara sis uyarısı
﻿Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
﻿Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
﻿Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
﻿Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
﻿Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
﻿Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
﻿İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı
﻿İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı
﻿İskenderun Körfezi'nde batan gemi su yüzeyine çıkartıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.