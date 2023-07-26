RTÜK’ten dijital platformlara ağır cezalar

Üst Kurul, bu platformlara üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.

Netflix’in ‘Anne’ ve ‘Elite’ Dizileri Cezalandırıldı

RTÜK, Netflix’in ‘Anne’ isimli filminde cinsiyetin, cinselliğin ve ilişkilerin sınırlarının tanınmaması, evrensel aile formunun değiştirilmesi, müstehcen sahnelerin detaylı bir şekilde gösterilmesi gibi nedenlerle yayıncılık ilkelerine aykırı olduğunu tespit etti. Üst Kurul, Netflix’e bu film nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

Netflix’in ‘Elite’ isimli dizisi de RTÜK’ün gündemine geldi. Üst Kurul, dizideki sahnelerin toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğunu belirledi. Netflix’e bu diziden dolayı da üst sınırdan idari para cezası verildi.

Disney+, Prime Video ve Mubi de Boş Geçmedi

RTÜK, Disney+'da yayınlanan ‘Love, Victor’ dizisinin 2. sezonunun 4. bölümünde yer alan sahnelerin toplumu rahatsız edici ve ahlaka aykırı davranışlar içerdiğini rapor etti. Üst Kurul, Disney+'a bu bölüm için üst sınırdan idari para cezası kararı aldı.

Amazon Prime Video’da yayınlanan ‘Modern Love’ isimli yapım da RTÜK’ün eleştirisine maruz kaldı. Üst Kurul, yapımın toplumun manevi değerlerine ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğunu kanaat getirdi. Prime Video’ya bu yapım sebebiyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Mubi platformunda yer alan ‘Ateşli Oda’ adlı film de RTÜK tarafından incelendi. Filmdeki ilişkilerin ve sahnelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu tespit edildi. Mubi’ye bu film nedeniyle üst sınırdan idari para cezası verildi.

Blu TV ve beIN MOVIES STARS da Cezadan Kurtulamadı

RTÜK, Blu TV’nin ‘The Book Of Queer’ isimli dizisi ile beIN MOVIES STARS’da yayınlanan ‘Lost Highway’ isimli yabancı filmin de yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğini belirledi. Üst Kurul, bu yapımlar dolayısıyla Blu TV ve beIN MOVIES STARS’a üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Virgin Radyo da Listede

RTÜK’ün gündemindeki son dosya Virgin Radyo raporu oldu. ‘Mesut Süre ile Rabarba’ isimli programda çocukların dinleyebileceği zaman diliminde gayri ahlaki konuşmalar içeren ifadeler kullanılması Virgin Radyo’ya müeyyide getirdi. RTÜK, yayıncılık ilkelerine aykırı bulduğu bu ifadeler için Virgin Radyo’ya üst sınırdan idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Eylül Ayında Toplantı Yapılacak

RTÜK, verilen kararların yanında, Türk aile yapısı, milli manevi değerler, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla ilgili yayın politikaları konusunda dijital internet platformu yayıncılarıyla Eylül ayında kapsamlı bir toplantı düzenlenmesi maksadıyla yayıncıların Ankara’ya çağırılmasına karar verdi.