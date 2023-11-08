RTÜK'ten Flash Haber TV'ye Devlet Bahçeli cezası

RTÜK, Devlet Bahçeli’nin Gazze açıklamalarının değerlendirildiği, Flash Haber TV'deki "Başkentte Gündem" isimli programda bazı ifadeleri, yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi. Değerlendirme sonrası kanala ceza kesildi.

KAYNAK: AA
RTÜK'ten Flash Haber TV'ye Devlet Bahçeli cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık olağan toplantısında Flash Haber TV hakkındaki izleme raporunu gündeme aldı. Toplantı sonrası, Flash Haber TV'ye ceza verilmesi kararlaştırıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Gazze açıklamalarının değerlendirildiği, Flash Haber TV'deki "Başkentte Gündem" isimli programı inceleyen RTÜK, yayındaki hakaret içeren ifadeleri inceledi.

RTÜK, program yayın konuğu Fahrettin Fidan'ın ve program sunucusu Fatih Ertürk'ün bazı ifadelerini yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi.

5 KEZ PROGRAM DURDURMA VE EN ÜST SINIRDAN İDARİ PARA CEZASI

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'da geçen "Yayın hizmetleri, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal eden Flash Haber TV'ye en üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi.

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