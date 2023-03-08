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RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler

RTÜK, Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza verdi. Cezaların gerekçeleri ise kargaları bile güldürecek cinsten...

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 17:33
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RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye kargaları bile güldürecek cezalar

RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Habertürk'e para cezası, Flash Haber'e ise 3 kez program durdurma cezası ile para cezası verdi. Cezaların gerekçesi ise görenleri güldürdü.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, kanallara yönelik para cezası ve yayın durdurma cezalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Taşçı, Flash Haber ve Habertürk'e verilen cezalara “Depremdeki koordinasyonsuzluğu açıklamak ve iktidarı eleştirmek suç oldu” sözleri ile tepki gösterdi.

Taşçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın depremdeki sorumluluklarından “takdiri ilahi” diyerek kaçan yöneticilere ve Diyanet Başkanlığının gerçek kimliğinden saptığına yönelik eleştirileri nedeniyle Flash Haber’e yüzde 3 para ile 3 kez de program durdurma cezası verildi. Karar oyçokluğuyla alındı.

RTÜK Fatih Altaylı’nın depremzedelere yönelik televizyonda yapacakları yardım kampanyasının RTÜK’ten gelen talimatla engellendiği açıklamaları nedeniyle de Habertük’e yüzde 3 idari para cezası kararı aldı. Depremdeki koordinasyonsuzluğu açıklamak ve iktidarı eleştirmek suç oldu.”

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