19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

RTÜK’ten Halk TV’ye inceleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 15:33
Takip Et

RTÜK’ten Halk TV’ye inceleme

RTÜK’ten Halk TV’ye inceleme
+
Aa
-

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ebubekir Şahin, "Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez" dedi.

Şahin, "Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Halk TV programcısı Serhan Asker, Kahramanmaraş merkezli depremler ve selden etkilenen Adıyaman'dan yaptığı canlı yayında, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son öykü kitabı "Dad"dan şu ifadelerle bahsetmişti:
"Selahattin Demirtaş cezaevinde beşinci kitabını yazdı herhalde. Üretim, üretim, üretim... Yazıyor Selahattin Demirtaş. Bize gönderdiği 'Dad' öykü kitabı, büyük bir keyifle okudum ben. Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için Sayın Selahattin Demirtaş'a. Aynı zamanda cezaevinde tutuklu bulunan özgürlük mücadelesi veren herkesi de buradan kucaklıyoruz. Deprem bölgesinden bütün halkımızın selamlarını, cezaevinde özgürlüğünü arayan tutuklulara, hükümlülere gönderiyoruz."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
2
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
3
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
4
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
5
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
6
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
7
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿RTÜK’ten Halk TV’ye inceleme
﻿RTÜK’ten Halk TV’ye inceleme
﻿RTÜK’ten Halk TV’ye inceleme
﻿Beşiktaş'tan Tayyip Talha ve Rosier hakkında açıklama
﻿Beşiktaş'tan Tayyip Talha ve Rosier hakkında açıklama
﻿Beşiktaş'tan Tayyip Talha ve Rosier hakkında açıklama
﻿Freddy Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 522'ye çıktı
﻿Freddy Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 522'ye çıktı
﻿Freddy Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 522'ye çıktı
﻿Winter Run İstanbul'da dereceye giren sporcular belli oldu
﻿Winter Run İstanbul'da dereceye giren sporcular belli oldu
﻿Winter Run İstanbul'da dereceye giren sporcular belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.