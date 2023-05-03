RTÜK’ten “RTÜK cezaları siyasi silah olarak kullanıldı” iddialarına ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan “2022 Medya Raporu"na tepki gösterdi. RTÜK tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlanarak, gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

RTÜK’ten “RTÜK cezaları siyasi silah olarak kullanıldı” iddialarına ilişkin açıklama

İHA’da yer alan habere göre, RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan 2022 Medya Raporu’nun Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle hazırlandığı belirtildi. Bahse konu raporun Türkiye’nin gelişen demokrasisini görmezden gelerek Türkiye’yi Batı'ya şikayet etme mekanizması olarak dikkat çektiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rapordaki 'RTÜK cezaları siyasi silah olarak kullanıldı' iddiası tam bir kanun tanımazlıktır. RTÜK, aldığı kararları TBMM’de seçilerek görev yapan bağımsız üyelerden oluşan Üst Kurul kararıyla verir. Yaptırım kararları, kendilerini inandırmaya çalıştıkları şekilde eleştirel yayın yapanlara değil, yasanın 8. maddesindeki yayıncılık ilkelerini ihlal eden yayıncılara verilmiştir. Belli kesimlerin bir süredir RTÜK’e yönelik planlı bir şekilde yürüttüğü karalama kampanyasında çarpıtma ve manipülasyon girişimlerinin devam ettiğini ibretle izliyoruz. Anayasal bir kurum olan RTÜK’te görev yapan üyelerin iradesiyle alınan kararları suç işlemek olarak gören zihniyet, haksız itham ve iftiralarla asıl kendisi suç işlemektedir. Üst Kurul üyelerimizi hedef gösteren art niyetli tavra karşı gereken yasal girişimlerde bulunacağız.

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