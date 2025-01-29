RTÜK'ten Sunucu Kübra Par ile ilgili inceleme

Düzenleme: Kaynak: DHA
RTÜK'ten Sunucu Kübra Par ile ilgili inceleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sunucu Kübra Par'ın ana haber bülteninin kapanışında yaptığı 'el hareketi'yle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sunucu Kübra Par'ın ana haber bülteninin kapanışında yaptığı 'el hareketi'yle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek, sunucu Kübra Par’ın hareketiyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Şahin’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

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“Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır.”

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