Kübra Par'ın canlı yayın kazasına açıklama: O hareketi yayın sonrası neden yaptığı ortaya çıktı

TV100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par'ın bülteni kapatırken yaptığı el hareketi sosyal medyada eleştirilmişti.

Medyatava'nın edindiği bilgilere göre Kübra Par'ın o hareketi yönetmenine 'zamanında çıktım' demek için yaptığı ortaya çıktı.



Sunucu Kübra Par'ın akşam bülteni kapatırken yaptığı hareket sosyal medyada gündem olmuştu.

Par'ın o hareketi neden yaptığı ilgili çeşitli yorumlar yapılmıştı. Medyatava o hareketin neden yapıldığına dair perde arkası bilgilere ulaştı.

tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par bugünkü ana haber sonrası bir talihsizlik bir an yaşadı. Yayın çıkışında program yönetmeniyle el hareketiyle şakalaşan Par'in o anları kameraya yansımıştı.

Birkaç gündür ana haberden zamanında çıkamayan Par'ın yönetmenine 'zamanında çıktım' demek için böyle bir harekette bulunduğü öğrenildi.