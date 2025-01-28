Kübra Par'ın canlı yayın kazasına açıklama: O hareketi yayın sonrası neden yaptığı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Medyatava
Kübra Par'ın canlı yayın kazasına açıklama: O hareketi yayın sonrası neden yaptığı ortaya çıktı

TV100 Haber Spikeri Kübra Par'ın yayın sonrası yaşadığı canlı yayın kazası sosyal medyada eleştirilmişti. Par'ın yaşadığı talihsiz anların ekip arkadaşları ile kendi aralarındaki bir şakalaşma olduğu öğrenildi.

TV100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par'ın bülteni kapatırken yaptığı el hareketi sosyal medyada eleştirilmişti.

Medyatava'nın edindiği bilgilere göre Kübra Par'ın o hareketi yönetmenine 'zamanında çıktım' demek için yaptığı ortaya çıktı.


Sunucu Kübra Par'ın akşam bülteni kapatırken yaptığı hareket sosyal medyada gündem olmuştu.

Par'ın o hareketi neden yaptığı ilgili çeşitli yorumlar yapılmıştı. Medyatava o hareketin neden yapıldığına dair perde arkası bilgilere ulaştı.

tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par bugünkü ana haber sonrası bir talihsizlik bir an yaşadı. Yayın çıkışında program yönetmeniyle el hareketiyle şakalaşan Par'in o anları kameraya yansımıştı.

Birkaç gündür ana haberden zamanında çıkamayan Par'ın yönetmenine 'zamanında çıktım' demek için böyle bir harekette bulunduğü öğrenildi.

Son Haberler
Sakarya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı operasyonu: 7 tutuklama
Büyükbaş hayvan hırsızlığı operasyonu: 7 tutuklama
Ümit Özdağ'dan gözaltı kararlarına sert tepki
Ümit Özdağ'dan gözaltı kararlarına sert tepki
Ankara'da 36 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
36 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Müjdat Gezen'in öldüğü haberlerine Uğur Dündar'dan cevap!
Müjdat Gezen'in öldüğü haberlerine Uğur Dündar'dan cevap!
Kübra Par'ın canlı yayın kazasına açıklama: O hareketi yayın sonrası neden yaptığı ortaya çıktı
Kübra Par'ın canlı yayın kazasına açıklama: O hareketi yayın sonrası neden yaptığı ortaya çıktı