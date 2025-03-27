RTÜK'ün Sözcü TV'ye rekor cezası Yılmaz Özdil'i çıldırttı! Sözünü esirgemedi...

RTÜK'ün SZC TV’ye 10 gün boyunca 7/24 ekran karartma cezası vermesinin yankıları sürüyor.

RTÜK, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve benzer yayınları ekrana yansıtan bağımsız medyaya darbe gibi cezalar verdi.

Cezalar içerisinde en ağır ve tarihi olanı ise SZC TV’ye 10 gün boyunca 7/24 ekran karartma cezası vermesi oldu. Ayrıca Fatih Altaylı'nın YouTube kanalıyla 72 saat içinde lisans alınmazsa kanala erişim engeli getirilecek.

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"SZC TV’NİN 10 GÜN BOYUNCA 7/24 EKRANI KARARTILACAK"

* Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Kanal aynı maddeden 8/1/b ceza alması halinde lisansı iptal edilecek. Tebliğin ardından SZC TV’nin 10 gün boyunca 7/24 ekranı karartılacak. Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak. SZC TV hakkında ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi. Özgür Özel mitingini canlı vermek suç sayıldı!

ÖZDİL CEZAYA İSYAN ETTİ!

X hesabından paylaşımda bulunan Özdil şu ifadeleri kullandı:

Sözcü televizyonuna 10 gün ekran karartma cezası verildi, memleketi ampul yönetiyor ama Cumhuriyet tarihi böyle karanlık görmedi.