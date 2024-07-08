Ruanda M23 isyancılarıyla birlikte Kongo'ya savaş açtı

Kaynak: AA
Ruanda M23 isyancılarıyla birlikte Kongo'ya savaş açtı

Ruandalı 4 bin askerin, komşu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup saflarında KDC ordusuna karşı savaştığı öne sürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusunda M23 mensupları ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalarda, en az 4 bin Ruanda askerinin M23 saflarında yer aldığı öne sürüldü. Bu askerlerin, M23 üyelerine son iki hafta içinde Kuzey-Kivu eyaletinde birçok stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirmelerine yardımcı oldukları bildirildi.

Son iki hafta içerisinde M23, Kuzey-Kivu eyaletinin stratejik öneme sahip Kanyabayonga kasabası da dahil olmak üzere birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23 hareketinin Kasım 2021'de yeniden başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında gerginliğe yol açtı. KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi değerli mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları doğrultusunda işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

M23, Ruanda'nın yönetiminde bulunan Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

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