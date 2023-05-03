Ruanda'da büyük felaket: 100'den fazla kişi öldü

Yerel basının haberine göre Ruanda'da yaşanan sel felaketinde 100'ün üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı.

Ruanda'da büyük felaket: 100'den fazla kişi öldü

Ruanda Yayın Ajansı (RBA), yerel makamlardan alınan raporlara dayanarak yaptığı açıklamada, Ruanda'nın kuzey ve batısındaki sellerde 100'den fazla kişinin öldüğünü söyledi.

Felaketten en çok etkilenen batı eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 95 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, kuzeyde ise 14 kişinin sele kapıldığı açıklandı.

Felaketin büyüklüğünü açıklayan yetkililer, tahribatın gücüyle ilgili yaptıkları açıklamada onlarca evin yıkıldığını, büyük toprak kaymaları yaşandığını ve tarım arazilerinin tamamen sular altında kaldığını söylediler.

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